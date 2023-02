Stand: 21.02.2023 09:30 Uhr Russland un Belarus

Russland will wohl sien Naverland Belarus Stück för Stück övernehmen. Dat steiht in geheime Dokumenten, de de NDR, WDR un de Süddeutsche Zeitung utwertet hebbt. Dornah will Russland bet 2030 en gemeensamen Unionsstaat hebben, wo Russland dat Leit hett. Fachlüüd för Sekerheit ut’n Westen, de meent, dat Papeer weer echt.

