Stand: 21.02.2023 09:30 Uhr Füer in Finkwarder School

Worüm hett dat op dat Schoolgelänn in’n Norderschulweg op Finkwarder al wedder brennt? Dat ünnersöcht de Polizei opstunns noch. Dat gifft Henwies, dat dat en Verpuffung in de Spoorthall geven hett. Al verleden Sommer weer dat Büro vun de Schoolleitung in de Luft flogen, wiel en Gasleitung twei weer. Den Ünnericht gifft dat düsse Week digital oder in de Aueschool glieks blangenbi.

