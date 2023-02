Stand: 21.02.2023 09:30 Uhr Geld för’n HSV

De gröttste Investor vun’n HSV is de Ünnernehmer Klaus-Michael Kühne. He hett den Vereen weeder Geld in Utsicht stellt. Bet to 120 Millionen Euro. Dat hett he to dat Manager Magazin seggt. As dat heet, gifft dat dat Geld aver blots, wenn de HSV en ne’e Struktur kriegen deit un he mehr mitschnacken dörv.

