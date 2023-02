Stand: 21.02.2023 09:30 Uhr Mit’n Tog na Sweden

Mit den Nachttog vun Hamborg na Stockholm klimafröndlich reisen. Dat geiht nu na 28 Johr wedder. Söven Maal in de Week is de Tog ünnerwegens un dat in beide Richten. Een Fohrt bet na de Hauptstadt vun Sweden, de duert 12,5 Stunnen. Dat gifft Wagens to’t Sitten, Liggen oder ok Slapen. De Fohrkorten, de kossen twüschen 35 un 400 Euro.

