Stand: 20.02.2023 09:30 Uhr Hülp för de Ukraine

De Butenministers vun de EU-Staaten droopt sik vundaag in Brüssel. Dat geiht üm mehr Hülp för de Ukraine. An'n Freedag is dat nu en Johr her, dat Russland anfangen hett, de Ukraine antogriepen. Mehr as en Million Ukrainers sünd vun denn an na Düütschland flücht. Üm un bi 33.000 dorvun leevt graad in Hamborg. En Halv vun jüm is in Flüchtlingshüüs ünnerbröcht, de anner Halv is privat ünnerkamen.

