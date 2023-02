Stand: 20.02.2023 09:30 Uhr Türkei: Söök mehrstendeels instellt

Twee Weken na de Eerbeverns hett de Türkei de Söök na Lüüd, de verschütt gahn sünd un noch leevt, instellt. Blots in twee Regionen sünd Retters noch an'n Söken. De Ämter hefft alleen in de Türkei 41.000 Minschen tellt, de bi de Katastrooph ümkamen sünd. Dorto koomt mehr as 5900 in Syrien. Vundaag an'n Namiddag warrt an't Brandenborger Door in Berlin de Doden dacht. Mit dorbi is ünner anner ok Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier.

