Stand: 20.02.2023 09:30 Uhr Ne'e Parkzonen in Hamborg

Leverdeensten un Handwarkers köönt in Hamborg faken nich so goot parken – un denn parkt se in de twete Reeg. Dat wüllt SPD un Gröne nu ännern. In de Stadtdelen schüllt an de Straten Zonen to'n In- un Utladen inricht warrn – mehrstendeels vör Ladens un in Naverschopsparkzonen. De ne'n Leverzonen schüllt mit Farv düütlich opmalt warrn. Dat allens geiht denn to Lasten vun normale Parkplätz, op de Privatlüüd blots noch nachts parken dröövt.

