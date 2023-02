Stand: 20.02.2023 09:30 Uhr Schoolfree op Finkwarder

De Schölers vun de Stadtdeelschool un dat Gymnasium op Finkwarder mööt vundaag nich na School. Güstern is dor de Sporthall heel daalbrennt. Brandexperten sünd graad an'n Ünnersöken, wat en Verpuffen na en Gasleck de Grunn för dat Füer ween is. Al in Juli harr dat in de Stadtdeelschool en Explosion geven. Domals leeg dat an en kaputt Gasruhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch