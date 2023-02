Stand: 20.02.2023 09:30 Uhr HSV winnt gegen Bielefeld

De HSV blifft in de Tabell vun de Twete Liga dicht an Darmstadt an. An'n Avend hefft sik de Hamborgers mit twee to een gegen Bielefeld dörsett. Dormit hefft se sik nu op Rang twee vun de Tabell fastsett. Ok in Liga een is speelt worrn: Mainz hett mit drei to twee gegen Leverkusen wunnen un Dortmund kunn sik gegen Hertha BSC mit veer to een dörsetten.

