Düsse Week: Denken an de velen Doden na‘t Eerdbeven

Dat weer en Ogenblick in uns Stadt, de een anröögt hett: Maandag düsse Week hebbt Verwandte un Frünnen an de velen teihndusende Minschen dacht, de bi dat Erdbeven in’e Törkei un in Syrien üm’t Leven kamen sünd. Op’n Raathuusmarkt hebbt se Lichter ansteken hatt un mehr as 2.000 Lüüd stünnen dor dicht bi’nanner. Se geven sik gegensietig Stütt un Troost. Welk vun jüm harrn de Beven sülvst mitbeleevt hatt.

