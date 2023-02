Stand: 18.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Gesett to de Klimaschuul

De Senaat hett Dingsdag düsse Week den Plaan för en ne’et Gesett för Hamborg afnickt, wat de Klimaschuul angahn deit. Un dat heet nu för all de, de en Huus tohöört: En Solaranlaag mutt een nich blots op’t Dack setten, wenn een nee boen deit. Dat mutt een ok, wenn een dat Huus blots wedder in’e Reeg bringt. Op grote Parkplätz mööt af 2024 Photovoltaik-Anlagen baven op to kamen. Un ok Klimaanlagen dröövt denn blots noch nee inboot warrn, wenn een de Rüüm dor nich op anner Oort un Wies köhlen kann.

