Stand: 18.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Wat na de Attack op nakummt

Ut de Attack mit en Metz in de Regionalbahn bi Brooksteed hett de Hamborger Senaat nu noch wat lehrt: He will sik för mehr Sekerheitslüüd in’e Töög insetten un dat Tohooparbeiden vun’e Behöörden bi fungen Lüüd, de opfallen doot, beter maken. Baventa is Middeweken düsse Week noch to Dag kamen, dat de Steden in Kiel, de tostännig weern, doch E-Mails vun Hamborger Behöörden kregen hebbt mit Henwiesen op den Keerl, de de Lüüd dor woll letzt angrepen hett. Dat harr de Kieler Verwalten betto noch vun sik wiest hatt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

