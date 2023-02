Stand: 18.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Warnstreiks

De Büros bi de Agentur för Arbeit un bi de Havenverwalten bleven dicht: Ver.di harr de Lüüd, de dor arbeiden doot, Dunnersdag düsse Week to‘n Warnstreik to opropen hatt. Ok de Havenfähren vun’e HADAG güng de Streik wat an un bleven liggen. De Warkschop will düütlich mehr wat an Geld för de Lüüd dörkriegen: 10,5 Perzent oder tominnst 300 Euro mehr.

