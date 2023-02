Stand: 18.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Hamborger Flooghaven lahmleggt

Un dat Mehrste an Streik geev dat denn güstern an’n Freedag düsse Week. Denn dor is de Hamborger Flooghaven veeruntwintig Stünnen lang bestreikt worrn. Deshalv güng dor denn ok eerstmal so goot as gor nix mehr. Üm un bi 30.000 reisen Lüüd hebbt dat to marken kregen. Un dor se ok an anner Flooghavens in Düütschland, so as Frankfurt un München, streiken deen, güng ok alltohoop baven in’e Luft meist rein gor nix mehr. Un vundaag nu sünd Delen vun’e Stadtreinigen an’e Reeg.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

