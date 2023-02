Stand: 17.02.2023 09:30 Uhr Nix flüggt vundaag an‘n Flooghaven

An’n Hamborger Flooghaven deit sik vundaag nich veel: All Starts un Lannen sünd afseggt. Alleen hier bi uns in Hamborg sünd 32.000 Lüüd dorvun bedrapen. Grund is en Warnstreik, to den de Warkschop Ver.di an söven grote Flooghavens in Düütschland to opropen hett. Se will dormit Druck maken in de Tarifverhanneln. Ver.di verlangt 10,5 Perzent mehr wat an Geld, allemal aver en Plus vun fiefhunnert Euro.

