Stand: 17.02.2023 09:30 Uhr Ne’et Geld för Görtz

De insolvente Hamborger Schohhändler Görtz kriggt nu ne’et Geld. En privaten Investor stiggt in un plaant en ne’et Konzept för de Ladens. Wokeen dat is, de dor instiegen deit, dat will Görtz aver noch nich seggen. Vun de hunnertsösstig Ladens, de dat mal in ganz Düütschland geev, dor sünd de halven vun dicht maakt worrn. Ganz kloor blieven schall aver de Hauptladen vun Görtz in’e Spitalerstraat.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch