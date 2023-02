Stand: 17.02.2023 09:30 Uhr De Mehrsten sünd gegen Kampfjets

Kort bevör dat mit de Münchner Serkerheitskonferenz nu losgahn is, dor hett de Ukrain noch mal wedder Kampfjets verlangt. Vör allen Dingen ut’e USA, Grootbritannien, Frankriek un Düütschland. De mehrsten Lüüd bi uns in’t Land sünd aver dorgegen. Dat wiest de ne’e ARD-Düütschlandtrend. Dorna to uurdelen lehnt veerunsösstig Perzent vun de Lüüd, de se fraagt hebbt, dat af, de Ukrain Kampfjets to geven. Blots dreeuntwintig Perzent sünd dorför.

