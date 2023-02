Stand: 17.02.2023 09:30 Uhr Striet in Ohlsdörp

In Ohlsdörp is güstern Avend en Striet twüschen Lüüd in en Flüchtlingsünnerkunft över Stüer gahn. Veer Mannslüüd schüllt dor in’e Straat Große Horst ganz dicht bi bi de Ünnerkunft mit en Iesenstang op’nanner losgahn ween hebben. Dree vun de Keerls sünd to Schaden un na’t Krankenhuus henkamen, den veerten hebbt se fastnahmen. Woso dat den Striet dor geven hett, dat is noch unkloor.

