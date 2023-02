Stand: 17.02.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd veel Wulken ünnerwegens, un dat regent ümmer mal wedder. De Sünn lett sik wenig sehn, un bavento puust denn ok noch düchtig wat de Wind - deels sünd dor ok stöörmsche Böen mit bi. Un liekers dat so’n richtigen Schietwedder-Dag warrt, sünd aver de Temperaturen ganz ornlich. Denn mit üm un bi ölven Graad warrt dat vundaag teemlich mild. Opstunns sünd dat al teihn Graad in Fuhlsbüddel. Un morgen geiht dat denn eerstmal so wieder. Later an’n Dag kann denn morgen aver ok noch mal’n beten wat de Sünn rutkamen un dat Ganze denn bi Temperaturen vun bet to acht Graad.

