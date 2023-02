Stand: 16.02.2023 09:30 Uhr Streiks in Hamborg

De Warkschop Verdi hett den öffentlichen Deenst vundaag to’n Warnstreik opropen. Siet vunmorgen Klock veer fallt dorüm de Hadag-Havenfähren ut. Un vunaf hüüt avend Klock teihn is denn ok de Flooghaven Hamborg an de Reeg. Morgen flüggt keen Fleger af un lannen deit ok keeneen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch