16.02.2023 09:30 Uhr Na Metzenangreep in Regionaaltog

As Folg vun den Metzenangreep mit twee Doden in en Regionaaltog will Binnensenater Andy Grote nu mehr Sekerheitspersonaal un Videokameras in de Töög insetten. Justizsenatersch Anna Gallina sä, een sall nu en beter Oog op Gefangene hebben, de opfällig sünd. Opstunns is rutkamen, de Kieler Behöörden hebbt doch vun Hamborg Bescheed kregen, över den mootmatlichen Metzen-Steker.

16.02.2023

