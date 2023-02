Stand: 16.02.2023 09:30 Uhr Elektro-Taxen in Hamborg

In nich ganz twee Johr, dor süllt blots noch Elektro-Taxen in Hamborg nee tolaten warrn. Hamborg hett as eerste düütsche Stadt dat Ut för Taxen mit Verbrennermotor afmaakt. Opstunns gifft dat bummelig 350 E-Taxen in de Stadt. In en poor Johr süllt se all elektrisch fohren. De Stadt will dorto 80 Sülen för’t flinke Opladen blots för Taxen opboen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch