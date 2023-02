Stand: 16.02.2023 09:30 Uhr Munitschoon för Ukrain

De Ukrain hett nich noog Munitschoon un de Westen will hölpen. Man dat duert. Eerstmal mööt se produzeren. Dat Ministerium för Verdedigen hett bi'n Rüstkunzern Rheinmetall 300.000 Patronen för den Floogafwehrpanzer Gepard naordert. Dat köst poor hunnert Millionen Euro. Egens gifft dat noch noog Munitschoon in de Schwiez. Man de will se nich rutgeven. De Schwiez will sik dor ruthollen.

