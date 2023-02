Stand: 15.02.2023 09:30 Uhr Stau in Hamborg

Narms in Düütschland gifft dat so veel Stau as in Hamborg. In keen anner Stadt bruukt een för en Fohrt vun 10 Kilometer mehr Tiet – dat is bi’t Meten vun den Verkehr dör TomTom rutsuert. Verleden Johr stünnen Autofohrers in Hamborg in’n Snitt 66 Stünnen in’n Stau oder vör rode Ampeln. Dat is en halve Stünn mehr as in’t Vörjohr.

