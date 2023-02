Stand: 15.02.2023 09:30 Uhr Streik an’n Flooghaven

Wedder mal en Streik an’n Flooghaven – dor mööt sik teihndusende reisen Lüüd an’n Freedag op instellen. De Warkschop Ver.di hett in’n Öffentlichen Deenst to Warnstreiks opropen. Gellen deit dat för dat Personal an’n Grund an all grote Flooghavens in Düütschland, also ok in Hamborg. Dat heet en Barg Flegers warrt later afflegen oder gor nich starten. Ver.di verlangt 10,5 Perzent mehr Geld.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch