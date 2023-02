Stand: 15.02.2023 09:30 Uhr Gesett to de Klimaschuul

2045 schall Hamborg klimaneutral ween. Üm dat to schaffen, hett de Senaat nu en Gesett to de Klimaschuul beslaten. Dat schrifft ünner annern vör, dat Solaranlagen op Huusdäcker Plicht warrt, un ok Photovoltaik-Anlagen op grote Parkplätz. Plaant sünd Födderprogrammen, üm düsse Projekten Stütt to geven. De Oppositschoon in de Börgerschop bekrittelt, dat op Börgerslüüd un Ünnernehmen böös hoge Kosten tokaamt.

