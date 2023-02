Stand: 15.02.2023 09:30 Uhr Dode in Neeallermöh

In Hamborg is en Fro op en Polizeiwach ümfullen un weer mitmal nich mehr bi sik. Nu is se in en Krankenhuus storven. De 49-johrige weer woll psychisch krank. Se leep vör teihn Daag in Neeallermöh mit en Schaal dör de Straten un reep anner Lüüd dorto op, ehr dormit to wörgen. Polizisten hebbt de Fro to Sekerheit in de Wach na Bardörp bröcht, wo se mitmal tohoopsackt is. Woso, dat is noch nich kloor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch