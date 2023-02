Stand: 15.02.2023 09:30 Uhr Justizutschuss to Brokstedt

De Mann schall in den Regionaltog vun Kiel na Hamborg twee Minschen dootstaken hebben. Vundaag snackt de Justizutschuss vun de Börgerschop wedder över de Metz-Attack. De Oppositschoon wull de Sitten buten de Reeg hebben. Deelnehmen warrt ok Vertreders ut Sleswig-Holsteen un Noordrhein-Westfalen. De Mann, de dat daan hett, weer al in Köln wegen Verbrekens verordeelt worrn, ehr dat he in Hamborg in’t Kaschott setten hett.

