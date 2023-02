Stand: 15.02.2023 09:30 Uhr Basketball un Football

Dor harr nüms mit rekent: De Hamborg Towers hebbt in de Basketball-Bunnsliga gegen Bayern München 89 to 70 wunnen. För de Footballers vun den FC Bayern geev dat wat to fiern: Se hebbt in’t Achtelfinaal-Henspeel vun de Champions League mit 1 to 0 gegen Paris St. Germain wunnen.

