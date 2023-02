Stand: 14.02.2023 09:30 Uhr Andacht na Eerbevern

Op'n Raathuusmarkt hefft an'n Avend bummelig tweedusend Lüüd an de Minschen dacht, de bi dat Eerbevern in de Türkei un Syrien to Schaden kamen sünd. In en stille Minuut sünd Lichter anmaakt worrn; Transparenten un Flaggen geev dat nich. De Börgerschopspräsidentsche Carola Veit sä, dat dat so vele Dode un Verletze geev, dat weer nich to faten.

