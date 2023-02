Stand: 14.02.2023 09:30 Uhr Regierensbilden in Berlin

Blifft in Berlin de ole root-gröön-rode Koalitschoon an de Macht? Dat süht jüst so ut, as wenn dat so ween kunn – ok wenn se bi de Wohl to'n Aforndtenhuus Stimmen verloren hefft. De Lannsvörstand vun de Berliner SPD hett an'n Avend twee Saken fastleggt: De SPD will giern mit de Grönen un de Linken wiedermaken. Un: Franziska Giffey warrt för de SPD mit de annern Parteien snacken – ok mit de CDU.

