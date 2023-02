Stand: 14.02.2023 09:30 Uhr Debatt na Mess-Attack

Harr de Mann, de ünner Verdacht steiht, dat he in Brokstedt mit en Mess op Lüüd loosgohn is, afschuven warrn kunnt? Bunnsbinnenministersche Nancy Faeser seggt nu: Jo – wenn man wüsst harr, dat he in Hamborg in Ünnersökenshaft seten hett. In de verleden Weken is en Debatt in Gang kamen, wat wat in de Kommunikatschon twüschen de Ämter verkiehrt lopen is. Dat geev man bet nu blots en poor Fäll, in de Lüüd na de Palästinenser-Rebeden afschuven worrn sünd – un dorüm güng dat ok in düssen Fall. Morgen gifft dat in'n Hamborger Justizutschuss noch en Sünnersitten dorto.

