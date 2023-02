Stand: 14.02.2023 09:30 Uhr Malöör an Tanksteed

En Malöör an en Tanksteed in Hamborg hett mööglicherwies vele Motoren vun Kunnen kaputtmaakt. Medien bericht, dat se bi Shell an de Alsterkrogchaussee woll Diesel un Benzin döreenannerkregen hefft. En Tankwagen harr den Sprit woll verkiehrt in de Tanks pumpt. De Bild schrifft, dat Shell al seggt hett, dat de Motorschadens betahlt warrt. Per Wagen kunn sowat en poor dusend Euro kösten.

