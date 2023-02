Stand: 13.02.2023 09:30 Uhr Berlinwahl

In Berlin is dat Aforntenhuus ja nochmal wedder wählt worrn – kloor wunnen hett de CDU. Middewiel sünd all Stimmen uttellt un de CDU kümmt op goot 28 Perzent, dat is en Plus vun 10 Punkten. De SPD op Platz 2 liggt mit 105 Stimmen blots en Kattensteert vör de Grönen. De FDP is ut dat Lannsparlament rutflagen. De ole Koalitschoon kunn noch wieder regeren, ok wenn SPD, Gröne un Linke weniger Stimmen kregen hebbt. Mööglich weer man ok Swatt-Root oder Swatt-Gröön.

