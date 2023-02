Stand: 13.02.2023 09:30 Uhr Denken an Doden na Eerdbeven

Hamborg will vunavend op den Raathuusmarkt an de Minschen denken, de bi dat Eerdbeven storven sünd. Dorto opropen hebbt ünner annern Warkschoppen, Karken un de Vereen „Ünnernehmer ahn Grenzen“. Een Week is dat nu her, dat de Eerd in de Törkei un in Syrien bevert hett. Middewiel steiht fast, dat mehr as 35.000 Minschen to Dode kamen sünd, de mehrsten vun jüm in de Törkei. In Syrien kaamt se mit dat Hölpen blots langsam vöran.

