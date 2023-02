Stand: 13.02.2023 09:30 Uhr Floogobjekt över de USA afschaten

Över de USA is wedder en Floogobjekt afschaten worrn. Dütmal is dat över den Huron-See affungen worrn – de liggt twüschen den US-Bunnsstaat Michigan un Kanada. Dat Ministerium för’t Verdefenderen meen, dat Objekt weer en Gefohr för den Floogverkehr. Mehr weet se optünns noch nich. Dat is nu al dat veerte Mal binnen en poor Daag, dat se över Noordamerika Floogobjekten afschaten hebbt – dormang weer ok en Ballon ut China.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch