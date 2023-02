Stand: 13.02.2023 09:30 Uhr Füer in Mümmelmannsbarg

Füer verleden Nacht in Mümmelmannsbarg. De Wahnung vun en Familie is heel un deel utbrennt. De Füerwehr kunn de Öllern un de beiden Kinner över en Dreihledder ut de twete Etaasch redden. Ok de anner Hüerslüüd ut dat Huus mit acht Stockwarken in de Paul-Klee-Straat hebbt nix afkregen.

