För de beiden Hamborger Football-Verenen ut de Twete Liga is dat Wekenenn goot lopen: De FC St. Pauli harr güstern an’t Millerntor mit 1 to 0 gegen Kaiserslautern de Nees vörn. Bet nu hebbt se all dree Spelen mit den ne’en Trainer Fabian Hürzeler wunnen. De HSV hett al Sünnavend in Heidenheim en 3 to 3 schafft. Opstünns steiht de HSV an twete Steed in de Tabell, de FC St. Pauli an negente.

