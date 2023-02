Stand: 13.02.2023 09:30 Uhr Super Bowl-Finaal

Super Bowl-Finaal in de USA: Wunnen hebbt de Kansas City Chiefs. Dat Football-Team hett de Philadelpia Eagles mit 38:35 na Huus schickt. Dat Super Bowl-Finaal is de gröttste Sport-Veranstalten in de USA. Op de hele Welt kiekt sik de bummelig 800 Millionen Minschen in’t Feernsehn an.

