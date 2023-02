Stand: 11.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mehre teihndusend Dode na Eerdbeven

Ok in Hamborg gifft dat vele Minschen, de de Lüüd na de Eerdbeven in’e Törkei un Syrien hölpen doot. Güstern hett sik en Lastwagen vun’t Rote Krüüz mit Hölpsfracht op’n Weg dorhen maakt, anner warrt noch nakamen. Anfang düsse Week, Maandag, dor geev dat bannig dulle Eerdbeven op’e Grenz twüschen de Törkei un Syrien. De Laag is un blifft na wie vör slimm. De Behöörden hebbt nu al mehre teihndusend Dode tellt. In Hamborg geiht dat vele Minschen wat an, denn se hebbt Familje dor in de Gegend, wo se nu versöken doot, Kontakt to jüm to kriegen.

