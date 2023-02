Stand: 11.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Kahlslag bi Gruner + Jahr

Blööd so as Stern, Geo oder Brigitte staht siet Johrteihnten för goden Journalismus „made in Hamborg“. Man in’n Achtergrund grummelt dat bannig. Dingsdag düsse Week hett dat nu heten: Üm un bi 700 vun de 1.900 Arbeitssteden bi Gruner + Jahr schüllt nu streken warrn. 23 Tietschriften warrt instellt oder verköfft, blots 13 - de groten - de schüllt blieven.

