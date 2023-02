Stand: 11.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Ne’e Kriminalstatistik vörleggt

Wat de Verbreken in Hamborg angahn deit, dor is 2022 meist al wedder en normal‘t Johr, so as vör de Corona-Tiet ween, tominnst wenn een sik de Tahl vun’e Vergahn un Verbreken alltohoop ankieken deit. Middeweken düsse Week is vun’e Behöörden de ne’e Kriminalstatistik op’n Disch leggt worrn. Inbraken worrn is weniger, aver Fohrrööd sünd in Hamborg düütlich mehr wat klaut worrn. So as de Polizei dat seggt, warrt de Rööd so as E-Bikes ok ümmer düre un un warrt vör allen Dingen deswegen al geern klaut. Ok mehr worrn sünd de Kloppereen un de Gewalt an Hamborgs Scholen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch