Stand: 11.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Arger bi’n HSV

Düsse Week is ok veel wat över den HSV snackt worn. In düssen Fall hett dat aver nix mit Football to doon hatt. De beiden Spelers Dompé un Mikelbrencis schüllt Maandagavend bi en verbaden Autorennen mitmaakt un na en Unfall an’n Fischmarkt vun’e Unfallsteed weglopen ween hebben. Nu geiht ok de Polizei de Saak op’n Grund. Un op de Fraag, wat de HSV-Profi Mario Vuskovic nu doopt hett oder nich, dor gifft dat ok na twee Daag, wo de Perzess nu üm lopen deit, noch keen Antwoort op. Dat DFB-Sportgericht will sik den Fall noch mal wat nauer ankieken. An’n 10. März warrt deswegen wiederverhannelt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch