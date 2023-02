Stand: 10.02.2023 09:30 Uhr Betto mehr as 20.000 Dode

De Laag dor in’e Törkei un Syrien, wo dat de Erdbeven geven hett, blifft slimm. Alltohoop hebbt se dor nu al mehr as 20.000 Dode tellt. De Hölp kummt vör allen Dingen in Syrien in de Ecken, wo de Rebellen to Gang sünd, kuum bi de Minschen an. Ok ween de eersten Saken al över den Grenzen henweg gahn sünd, Medikamenten un wat to Eten un to Drinken fehlt aver. Vun Hamborg ut, hett sik hüüt Morgen en Transport mit Hölp vun dat Rote Krüüz op’n Weg maakt hatt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch