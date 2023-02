Stand: 10.02.2023 09:30 Uhr EU-Drapen buten de Reeg

De Europä‘sche Union will dor duller wat gegenangahn, dat Lüüd illegal inreisen doot. Dor sünd sik de EU-Staaten in Brüssel nu övereens kamen. Jümehr Plaan is, dat se mehr gegen Minschensmuggel gegenangahn, mehr an‘e Grenzen oppassen un gauer afschuven doot. Wenn en Asylandrag in dat en Land aflehnt worrn is, schall dat denn vun sülvst ok för all anner EU-Länner mit gellen. Losgahn is dat bi dat Top-Drapen mit en Reed, de anröögt hett, vun den ukrain‘schen Präsident Wolodymyr Selenskyj.

