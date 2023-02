Stand: 10.02.2023 09:30 Uhr Kampfjets för de Ukrain?

So as dat utsüht, steiht de Slowakei woll praat un will de Ukrain Kampfflegers geven. Woans dat aflopen schall, will de Slowakei mit de annern EU-Länner afsnacken. De slowak‘sche Ministerpräsident Eduard Heger will sik aver dorför insetten, dat dat gau passeren deit. Ok bi dat Top-Drapen vun’e EU güstern, buten de Reeg, in Brüssel güng dat üm Kampfjets. Dor harr sik de ukra‘nsche Präsident Wolodymyr Selenskyj nochmal för stark maakt hatt, de dor bi dat Drapen mit bi ween is.

