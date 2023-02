Stand: 10.02.2023 09:30 Uhr Mehr Gewalt an Hamborgs Scholen

Kloppereen un Gewalt an Hamborgs Scholen: De Tall vun de Fäll, wo een den annern wat andoon hett, hett sik in dat verleden Johr mehr as verdubbelt. Dat is ut de ne’e Kriminalstatistik vun’e Polizei ruttolesen. So as de Schoolbehöörd dat seggt, liggt dat ok dor mit an, dat se in de Corona-Tiet de Scholen dichtmaakt hebbt. Föffteihn ne’e Schoolpsychologen, de bavento mit instellt worrn sünd, schüllt nu hölpen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch