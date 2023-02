Stand: 10.02.2023 09:30 Uhr Mehr Geld utgeven as egens plaant

Dat een dat Geld noch mal so ut’e Hannen lopen deit, so as bi den Bo vun’e Elvphilharmie, dat schull in Hamborg nich noch mal wedder passeren. Deswegen hett sik de Senaat sülvst scharpe Regeln verpasst. Aver: Ok in dat verleden Johr sünd bi üm un bi een Drüddel vun’e Boten de Kosten weglopen. Teemlich dull is dat vör allen Dingen in Neemühlen, wo se de Kaimüer nee maken wüllt. Egens schull de knapp dörtig Millionen Euro kösten, in’e Twüschentiet sünd dat aver al knapp föfftig Millionen Euro.

