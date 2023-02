Stand: 10.02.2023 09:30 Uhr Doping - ja oder nee?

Hett de HSV-Profi Mario Vuscovic nu doopt oder nich? Op düsse Fraag gifft dat nu ok na twee Daag, wo de Perzess lopen deit, noch keen Antwoort op un dormit ok noch keen Uurdeel. Dat DFB-Sportgericht in Frankfurt will sik den Fall beten wat nauer ankieken, in’n Määrz warrt dor nochmal wieder över verhannelt. Bi Vuskovic harrn se in’n September bi en Dopingtest Epo faststellt hatt. Dat is en Middel, wat en beter maken deit.

