Stand: 09.02.2023 09:30 Uhr Na Eerbevern

Na de Eerbevern in de Törkei un Syrien gifft dat nu al mehr as 16.000 Minschen, de dorbi sturven sünd. De Schangs, dat se ünner de Trümmer noch Minschen finnen doot, de dat överleevt hebbt, warrt jümmer sieder. Sünnerlich leeg is de Laag in de Gebeden vun de Rebellen. De Minschen sünd dor praktisch ganz op sik stellt. De Luftwaap vun de Bunnswehr flüggt hüüt Vörmeddag 50 Tunnen Hölpsmiddel ut. Jedeen Dag süllt nu dree Flöög na de Gebeden hengahn, neem de Eer bevert hett.

